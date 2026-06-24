Хабаровскэнергосбыт: подарки для юных талантов — море впечатлений за успехи в учебе!

Иногда хорошая учеба приносит не только отличные оценки, но и настоящие впечатления и путешествия. Именно такой подарок получили пятеро воспитанников детского дома № 14 города Бикина, которые весь учебный год старательно учились на «четверки» и «пятерки». Наградой за их труд стала поездка в Хабаровск, организованная сотрудниками Хабаровскэнергосбыт. Этот день начался с открытия большого города. Ребята прогулялись по живописной набережной Амура, полюбовались видами Хабаровска, познакомились с историей краевой столицы и сделали множество памятных фотографий. Для многих воспитанников это стало одним из самых ярких моментов поездки — увидеть воочию места, о которых они раньше только слышали. После прогулки гостей ждал вкусный обед в кафе «АТ Шеф». Известный хабаровский шеф-повар Андрей Тромбачев внес свой вклад в благотворительность и подготовил для ребят настоящие авторские блюда. За столом дети делились впечатлениями от первых часов в городе, обсуждали увиденное и с нетерпением ждали продолжения программы. Следующим пунктом программы стала экскурсия на популярную телекомпанию «Губерния». Здесь к ребятам присоединился директор Хабаровскэнергосбыта Георгий Макаров. Вместе они смогли заглянуть за кулисы телевизионного мира, увидеть студии, работу операторов и ведущих, узнать, как рождаются новости и создаются телепрограммы. Ребята успели поделиться с руководителем энергетического предприятия своими успехами и планами на летние каникулы. Завершением насыщенного дня стало посещение водно-развлекательного комплекса «Броско Волна». Здесь было всё, что нужно для отличного отдыха: бассейны, горки, водные аттракционы и море положительных эмоций. Ребята вдоволь накупались, отдохнули и получили заряд ярких впечатлений, которые еще долго будут вспоминать. — Хабаровскэнергосбыт проводит такую поездку уже второй год подряд. Для наших воспитанников это не просто экскурсия в краевой центр. Это заслуженная награда за труд, старание и хорошие результаты в учебе. Такие мероприятия мотивируют детей стремиться к новым достижениям, расширяют кругозор и показывают, что их успехи замечают и ценят. Мы очень благодарны организаторам за эту добрую традицию, — отметила директор детского дома № 14 г. Бикина Светлана Зародова. Поездка стала для ребят настоящим праздником, наполненным новыми открытиями, интересными встречами и яркими эмоциями. А главное — она еще раз доказала, что старание, ответственность и стремление к знаниям обязательно приводят к заслуженным наградам.