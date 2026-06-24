Хабаровский край — второй на Дальнем Востоке по числу грантов ПФКИ

В Хабаровске открылась выставка к пятилетию Президентского фонда культурных инициатив. Регион занимает второе место в ДФО по количеству поддержанных проектов — 94 проекта получили поддержку на общую сумму 232,2 млн. рублей, еще 210 млн. рублей составило софинансирование от авторов. Среди проектов-победителей — анимационный кластер, по итогам которого в крае создано 19 детских студий мультипликации и пять классов профподготовки художников-аниматоров, международный фестиваль «Анимур», фестиваль «Арсеньев LIVE», первая виниловая пластинка с музыкой края «Шуми, Восток», проект «Мое притяжение — песни», победители которого записали трек в студии Игоря Матвиенко в Москве, а также Международная восточная медиашкола, собравшая в Хабаровске более 100 представителей креативных индустрий Дальнего Востока. Представительство фонда работает в Хабаровске с ноября 2024 года. За полтора года проведено более 30 мероприятий, специалисты выезжали в Ванино, Советскую Гавань, Комсомольск-на-Амуре и Николаевск-на-Амуре. Подать заявку на грант можно на сайте фондкультурныхинициатив.рф, максимальная сумма не ограничена. В новом конкурсе край уже получил поддержку шести проектов. Алина Безнощенко.