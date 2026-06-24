Дмитрий Демешин поручил ускорить оформление земельных участков для инвесторов

Сейчас на согласование выделения земли в Хабаровском крае в среднем уходит 20 дней, а еще три дня нужно потратить на постановку участка на кадастровый учет. Глава региона потребовал, чтобы срок согласования выделения земли был сокращен с 20 до 15 дней. В таком случае Хабаровский край сможет войти в топ-10 российских регионов по сокращению срока прохождения таких бюрократических процедур. Кроме того, Дмитрий Демешин поручил увеличить размер субсидий местным властям из краевого бюджета на прокладку коммуникаций к земельным участкам, которые предоставляются многодетным семьям. С прошлого года закон разрешает гражданам получать 100 тысяч рублей вместо земельных участков, и многие семьи берут деньги вместо земли как раз из-за отсутствия коммуникаций. Устранить эту проблему намерен губернатор.