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12 новых автобусов выйдут на 4 маршрута в Хабаровске

12 новых автобусов среднего класса выйдут на маршруты № 68, 71, 82 и 89. Новые машины соответствуют всем требованиям и закуплены у отечественных производителей. Автобусы адаптированы для маломобильных пассажиров, а также оснащены автоинформаторами, электронными табло, кондиционерами, аудио- и видеорегистраторами. В этом году планируется заменить около 100 автобусов.

12 новых автобусов среднего класса выйдут на маршруты № 68, 71, 82 и 89. Новые машины соответствуют всем требованиям и закуплены у отечественных производителей. Автобусы адаптированы для маломобильных пассажиров, а также оснащены автоинформаторами, электронными табло, кондиционерами, аудио- и видеорегистраторами. В этом году планируется заменить около 100 автобусов.