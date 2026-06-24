12 новых автобусов выйдут на 4 маршрута в Хабаровске

12 новых автобусов среднего класса выйдут на маршруты № 68, 71, 82 и 89. Новые машины соответствуют всем требованиям и закуплены у отечественных производителей. Автобусы адаптированы для маломобильных пассажиров, а также оснащены автоинформаторами, электронными табло, кондиционерами, аудио- и видеорегистраторами. В этом году планируется заменить около 100 автобусов.