Хабаровчан приглашают на мультиформатный танцевальный фестиваль «Шик! Шаг! Шок!»

В Хабаровске 4 июля этого года пройдет мультиформатный танцевальный фестиваль «Шик! Шаг! Шок!». На площадке парка имени Муравьева-Амурского у сцены «Ракушка» будет работать более 25 различных локаций, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В рамках мероприятия состоятся баттлы между танцевальными коллективами Хабаровского края. Между собой поборются любители восточных и русских народных танцев, танго, фламенко, ирландских танцев, а также брейк-данса.
Для желающих почувствовать ритм вместе с танцорами пройдут авторские мастер-классы. Помимо этого, на площадке Казачьей станицы будут обучать фланкировке казачьей шашкой. Другую часть мастер-классов посвятят поэтике. Для жителей Хабаровска организуют встречи с местной писательницей Еленой Добровенской и представителями литературного клуба Валерии Гапоновой «Слово за слово».
Перечисленным фестиваль не ограничится, ведь не просто так он назван мультиформатным! Организаторы подготовили музейную площадку и экскурсии по выставкам Дальневосточного художественного музея. Вместе с ней в парке расположится большая зона по дартсу, где пройдут открытые соревнования. Здесь же состоятся мастер-классы по различным направлениям декоративно-прикладного искусства. Запланировано еще одно яркое событие — первый турнир по мафии.
Помимо прочего, под живую музыку и яркое сценическое сопровождение можно будет посетить шоу-дефиле. Запустят и активную спортивную зону, которая откроется вместе с локацией «Хабаровское долголетие».
Разумеется, для гостей будут работать фудкорты с кофейнями и большая ярмарка, где можно приобрести редкие и уникальные товары от мастеров и производителей Хабаровского края. Особенно активных участников фестиваля будут ждать приятные призы.