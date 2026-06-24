Хабаровчан приглашают на мультиформатный танцевальный фестиваль «Шик! Шаг! Шок!»

Перечисленным фестиваль не ограничится, ведь не просто так он назван мультиформатным! Организаторы подготовили музейную площадку и экскурсии по выставкам Дальневосточного художественного музея. Вместе с ней в парке расположится большая зона по дартсу, где пройдут открытые соревнования. Здесь же состоятся мастер-классы по различным направлениям декоративно-прикладного искусства. Запланировано еще одно яркое событие — первый турнир по мафии.