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Санитара арестовали в Венгрии по подозрению в каннибализме на рабочем месте

Сотрудники полиции в Венгрии арестовали 30-летнего мужчину, который собирал части человеческих тел на заброшенных кладбищах и своем рабочем месте в больнице. Об этом во вторник, 23 июня, сообщили на CNN.

Сотрудники полиции в Венгрии арестовали 30-летнего мужчину, который собирал части человеческих тел на заброшенных кладбищах и своем рабочем месте в больнице. Об этом во вторник, 23 июня, сообщили на CNN.

— Национальное бюро расследований Венгрии арестовало мужчину в Будапеште 17 июня после получения информации о том, что он хранил части тела на работе и дома, — добавили в публикации.

Правоохранители утверждают, что злоумышленник выкапывал тела «на заброшенных кладбищах в Словакии и Венгрии». Мужчина свою вину в ходе допроса признал.

Кроме того, преступник добавил, что готовил еду из человеческих останков и ел ее. Полиция изъяла компьютер, ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны и сим-карты мужчины.

До этого австралийский актер Мэл Гибсон выступил против телеведущей Эллен Дедженерес, обвинив ее в каннибализме. Поводом послужило упоминание ее имени в документах, связанных с Джеффри Эпштейном.

Недавно нынешнего генсекретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда также доставили в больницу после попытки покончить с собой. Этот инцидент произошел на фоне расследования его связей с Эпштейном.

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