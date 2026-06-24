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Рособрнадзор раскрыл возможные сроки появления ЕГЭ по арабскому языку

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по арабскому языку может появиться не ранее 2033 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по арабскому языку может появиться не ранее 2033 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Как пояснило ведомство «РИА Новости», для запуска экзамена по арабскому языку нужно разработать учебно-методическое обеспечение и провести апробацию экзамена. Ожидается, что этот процесс завершится к 2030 году.

20 июня глава Минпросвещения Сергей Кравцов объявил, что в российских школах с сентября 2026 года разрешат преподавать арабский язык. Он уточнял, что в течение трех последних лет арабский был включен в перечень школьных олимпиад.