В Чите врачи спасли женщину после пяти остановок сердца

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 июн — РИА Новости. Врачи краевой клинической больницы спасли жительницу Читы после пяти остановок сердца, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
«Пять раз сердце остановилось»: читинские врачи подарили пациентке шанс на жизнь«, — говорится в сообщении на платформе “Макс”.
По информации властей, 51-летняя женщина поступила в приемно-диагностическое отделение после инфаркта в крайне тяжелом состоянии. Частота сердечных сокращений и давление были ниже нормы. Доктора несколько дней боролись за жизнь пациентки.
«По показаниям мы решили микротоком нормализовать биение сердца. То есть сделать так, чтобы оно сокращалось с нормальной частотой. Параллельно пациентку перевели на ИВЛ, подключили аппараты для повышения артериального давления. Затем женщине установили в артерии специальный сетчатый каркас для восстановления нормального кровотока», — цитирует пресс-служба слова завотделением кардиореанимации Дмитрия Ростовцева.
Однако и после таких процедур сердце женщины давало сбой и останавливалось. После консилиума врачи приняли решение перевести ее на аппарат, благодаря которому кровь как бы «обходит» ослабленные сердце и легкие.
«Он сам временно берет эту работу на себя. За счет этого органам дается шанс отдохнуть и восстановиться. Уже в течение шести часов после подключения была отмечена положительная динамика, пациентка находилась в ясном сознании, дышала самостоятельно», — отмечается в сообщении.
Через сутки, подчеркивает пресс-служба, врачи смогли отключить пациентку от этого аппарата, а затем и выписать из больницы. Сейчас женщина уже находится дома и чувствует себя хорошо.
Победу медиков Читы отметил и губернатор Забайкальского края Александр Осипов.
«Специалисты сделали все возможное для спасения жизни и добились успеха. Эта ситуация в очередной раз доказывает высокий профессионализм забайкальских врачей», — написал он на платформе «Макс».