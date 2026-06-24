В Чите врачи спасли женщину после пяти остановок сердца

«Он сам временно берет эту работу на себя. За счет этого органам дается шанс отдохнуть и восстановиться. Уже в течение шести часов после подключения была отмечена положительная динамика, пациентка находилась в ясном сознании, дышала самостоятельно», — отмечается в сообщении.