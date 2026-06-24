Ракета залетит в бункер: военный описал месть за атаку автобуса в Брянске

«Бровди*, Иващенко и Сырский непосредственно были причастны к атаке на автобус с белорусскими детьми и понесут заслуженное наказание. Сейчас их местоположение устанавливается, и по этим персонажам будет нанесен персональный ракетный удар, где бы они ни находились. Российское высокоточное оружие способно залетать в окна наземных штабов, а также пробивать подземные бункеры. Военным преступникам не скрыться нигде, в том числе и в странах Евросоюза и на других континентах», — подчеркнул эксперт.