Атака на пассажирский автобус с белорусскими детьми в Брянской области не останется безнаказанной. Следственный комитет России установил всю цепочку командования ВСУ, причастную к теракту. Не исключено, что боевики в случае их поимки будут переданы Беларуси. Там в отношении украинцев может быть применена исключительная мера наказания.
Поименный список палачей.
Трагедия разыгралась 17 июня на брянской трассе. Колонна из двух автобусов везла на отдых в Геленджик детскую футбольную команду из Белоруссии. В салонах находились 88 человек, из которых 41 — дети. В результате прямого попадания беспилотника в одну из машин погибла женщина, ранения и травмы получили восемь человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.
Следственный комитет РФ в кратчайшие сроки установил всех причастных к удару. Обвинения в совершении теракта, повлекшего гибель людей (ч. 3 ст. 205 УК РФ), выдвинуты против пяти командиров: командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди*, начальника ГУР минобороны Украины Олега Иващенко, военнослужащего подразделения «Химера» Дмитрия Ткаченко, бойца погранкомендатуры «Шквал» Игоря Жукова* и представителя 73-го морского центра спецопераций Владислава Наума.
Огненное возмездие с небес найдет каждого.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивном комментарии aif.ru заверил: уйти от ответственности не удастся ни одному фигуранту. По его словам, командование, включая главкома ВСУ Сырского, ждет персональное наказание.
«Бровди*, Иващенко и Сырский непосредственно были причастны к атаке на автобус с белорусскими детьми и понесут заслуженное наказание. Сейчас их местоположение устанавливается, и по этим персонажам будет нанесен персональный ракетный удар, где бы они ни находились. Российское высокоточное оружие способно залетать в окна наземных штабов, а также пробивать подземные бункеры. Военным преступникам не скрыться нигде, в том числе и в странах Евросоюза и на других континентах», — подчеркнул эксперт.
Иванников отметил, что расследование вышло на международный уровень: поиском преступников наряду с российскими следователями активно занимаются и спецслужбы Беларуси. В фокусе внимания — непосредственные операторы ударных дронов.
«Черные вдовы» на службе киевского режима.
Особую циничность атаке придает тот факт, что за пультами управления БПЛА, по данным военного эксперта, сидели женщины. Олег Иванников пояснил мотивацию украинского командования, которое сознательно бросает в бой так называемых «черных вдов».
«Зеленский использует для террористических атак боевичек ВСУ. Это женщины, потерявшие в боевых действиях своих мужей и являющиеся, по сути, черными вдовами, которые не знают сострадания. На этом киевский режим пытается сыграть, мотивировать их на убийство мирных граждан и детей», — заявил эксперт.
Пытаясь замести следы и спасти ценных операторов, ВСУ спешно перебрасывают это подразделение из Харьковской области в Сумскую и Черниговскую, однако, по словам Иванникова, такая мера лишь отсрочит неизбежное: «Это подразделение будет уничтожено при первой же военной возможности».
Смертная казнь для террористов ВСУ.
В Белоруссии по факту удара по автобусу с ее гражданами уже возбуждено уголовное дело по статье «акт терроризма». Учитывая тяжесть содеянного, адвокат Дмитрий Аграновский допустил экстрадицию преступников в Минск в случае их поимки. В союзном государстве предусмотрена смертная казнь.
«С точки зрения закона, передача боевиков возможна. У нас с Беларусью существует соглашение о правовой помощи и выдаче. И в Беларуси имеет место быть смертная казнь, она редко, но всё же применяется. Этот случай прямо-таки очень похож на тот, где она теоретически возможна», — подчеркнул Аграновский.
Он добавил, что препятствий для передачи фигурантов Минску нет, однако окончательное решение остается за политической волей и межгосударственными договоренностями.
Следствие продолжает работу. Главный сигнал уже послан: атака на детей не будет рассматриваться как рядовой эпизод боевых действий. Все фигуранты, от командующего БПЛА до рядового оператора взяты в оперативную разработку как террористы.
*Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.