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В Иркутске завершают работу детские лагеря с дневным пребыванием

Иркутск, НИА-Байкал — В областном центре подходит к концу летняя оздоровительная кампания в лагерях с дневным пребыванием детей.

Источник: НИА Байкал

С начала лета на базе муниципальных школ и учреждений дополнительного образования работал 71 лагерь, в котором отдохнули 8938 детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет.

Для ребят организовали мастер-классы, конкурсы, эстафеты, соревнования, походы в кино, театры и музеи. Отдельное внимание уделили формированию у школьников навыков безопасного и законопослушного поведения. Для них провели инструктаж по технике безопасности, профилактические беседы и практические занятия с приглашенными специалистами профильных ведомств, сообщает пресс-служба городской администрации.

В большинстве лагерей питание детей в течение всего сезона обеспечивал АО «Комбинат питания». В школы, где не было возможности готовить на месте, приготовленные блюда поставляли прямо с предприятия.

«В настоящее время среди родителей проводится опрос об удовлетворенности работой лагерей. Большинство отмечают хорошие условия пребывания, качество воспитательных программ и питания», — сообщили в департаменте образования администрации Иркутска.