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Более 250 специалистов из регистратур Хабаровского края прошли курсы повышения квалификации

На базе Института повышения квалификации специалистов здравоохранения прошел обучающий семинар «Как помочь пациенту и сохранить себя». Цель тренинга — сделать медпомощь более доступной и комфортной для жителей края, а общение с врачами и регистраторами максимально доброжелательным и эффективным. "Для нас очень важно было провести этот семинар, чтобы коллеги разобрали типичные ошибки в коммуникации и внедрили.

На базе Института повышения квалификации специалистов здравоохранения прошел обучающий семинар «Как помочь пациенту и сохранить себя». Цель тренинга — сделать медпомощь более доступной и комфортной для жителей края, а общение с врачами и регистраторами максимально доброжелательным и эффективным. «Для нас очень важно было провести этот семинар, чтобы коллеги разобрали типичные ошибки в коммуникации и внедрили новые подходы в работу. Мы надеемся, что это не последнее мероприятие и обучение станет непрерывным», — подчеркнула заместитель министра здравоохранения края Ольга Сурикова. На обучении участники познакомились с критериями качественного обслуживания пациентов, освоили психологические приемы профилактики и разрешения конфликтных ситуаций, а также узнали о причинах профессионального выгорания и способах его предотвращения. Помимо этого, слушатели отработали навыки бесконфликтного общения, и получили рекомендации по внедрению новых знаний в работу. Второй день посвятили врачам-онкологам — в программе были темы, связанные с тонкостями общения в сложных ситуациях, взаимодействием с родственниками и передачей медицинской информации.