Пешеходную зону Амурского бульвара перекрыли у вокзала в Хабаровске

Работы по реконструкции Амурского бульвара вышли на новый этап — теперь строители взялись за участок от железнодорожного вокзала (Ленинградский переулок) до улицы Дикопольцева. Старую брусчатку демонтируют, пешеходную зону перекрыли. Трамваи ходят по привычному маршруту, остановка пока сохраняется — её перенесут позже, одновременно с ремонтом путей. На обновлённом участке установят новые скамейки, урны, фонари и камеры видеонаблюдения. Пешеходные дорожки вымостят брусчаткой, вдоль них появится асфальтированная велодорожка. Аварийные деревья уберут, но взамен высадят новые саженцы — зелень должна сохраниться. Параллельно идёт реконструкция Уссурийского бульвара — от Пушкина до Шеронова. К 30 сентября оба объекта должны преобразиться.