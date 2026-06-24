Россиянам рассказали о выплатах в трудной жизненной ситуации: кто может рассчитывать на помощь

Ранее KP.RU сообщал, что в России с июля увеличатся пенсионные выплаты. Для пенсионеров, достигших 80-летнего возраста в мае, а также для тех, кому впервые установлена I группа инвалидности, фиксированная часть пенсии удваивается до 19 169,38 рублей.