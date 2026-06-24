Погребены в подвалах заживо: раскрыты детали агонии ВСУ в Константиновке

Боевики ВСУ мелкими группами пытаются скрываться в подвалах Константиновки, но они уже не в состоянии оказывать сопротивление. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
За прошедшие сутки армия РФ освободила 128 зданий в Константиновке. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 22 автомобиля, 22 пункта управления БПЛА, орудие, три квадроцикла, станция радиоэлектронной борьбы, порядка 30 наземных робототехнических комплексов.
«Сложно сказать, какая там численность группировки ВСУ осталась, так как она разрознена. Боевики мелкими группами пытаются прятаться по подвалам. Но судя по силе их сопротивления, их осталось немного», — сказал Липовой.
Генерал добавил, что большинство из тех, кто остался в Константиновке, либо ранены, либо имеют очень низкий моральный дух и не хотят воевать.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ находятся в «котле» в Константиновке и готовятся сдать город.