Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России выдвинули важное требование для поставки Британией урана для АЭС Украины

Захарова: уран для АЭС Украины должен поставляться под гарантиями МАГАТЭ.

Источник: Комсомольская правда

Уран для АЭС, который Британия собирается передавать Украине в рамках сделки, заключенной между странами, необходимо поставить под гарантии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Упомянутый ядерный материал должен быть в обязательном порядке поставлен под гарантии МАГАТЭ», — сказала дипломат.

Ранее Захарова заявила, что уран, поставки которого предусмотрены в рамках британско-украинского соглашения, может быть направлен на предприятие в третьей стране. Вероятнее всего, компании Westinghouse.

Напомним, Британия договорилась о поставках Украине обогащенного урана на 280 млн долларов. Срок реализации — два года.

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше