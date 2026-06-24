В России выдвинули важное требование для поставки Британией урана для АЭС Украины

Уран для АЭС, который Британия собирается передавать Украине в рамках сделки, заключенной между странами, необходимо поставить под гарантии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.