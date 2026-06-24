Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярец украл у бабушки продукты и телефон, но оставил золото

Следователи красноярской полиции завершили расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка. Мужчину.

Следователи красноярской полиции завершили расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка. Мужчину обвиняют в краже. Весной текущего года в дежурную часть полиции обратилась 75-летняя пенсионерка. Она сообщила, что у нее украли сумки с продуктами, документами, драгоценностями и телефоном. Правоохранители установили, что в одной из торговых точек города бабушка оставила на кассе сумки и отошла, чтобы взять шоколад. В это время злоумышленник взял ее вещи и ушел из магазина. Дойдя до своего дома, мужчина удобно расположился на лавочке и начал осматривать содержимое чужих сумок. В одной были продукты, во второй — телефон, документы, банковские карты и золотые украшения. Красноярец забрал банковскую и транспортную карты, сотовый телефон и пенсионное удостоверение, а золото не заметил. Сумма причиненного пенсионерке ущерба составила около 34 тысяч рублей. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.