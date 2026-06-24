Красноярец украл у бабушки продукты и телефон, но оставил золото

Следователи красноярской полиции завершили расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка. Мужчину обвиняют в краже. Весной текущего года в дежурную часть полиции обратилась 75-летняя пенсионерка. Она сообщила, что у нее украли сумки с продуктами, документами, драгоценностями и телефоном. Правоохранители установили, что в одной из торговых точек города бабушка оставила на кассе сумки и отошла, чтобы взять шоколад. В это время злоумышленник взял ее вещи и ушел из магазина. Дойдя до своего дома, мужчина удобно расположился на лавочке и начал осматривать содержимое чужих сумок. В одной были продукты, во второй — телефон, документы, банковские карты и золотые украшения. Красноярец забрал банковскую и транспортную карты, сотовый телефон и пенсионное удостоверение, а золото не заметил. Сумма причиненного пенсионерке ущерба составила около 34 тысяч рублей. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.