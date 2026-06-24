В Ленинском районе с начала месяца провели более 20 рейдов по безопасности на водоемах

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Рейды ежедневно проводят сотрудники администрации Ленинского района совместно со спасателями и полицейскими. Специалисты раздают памятки о правилах поведения у воды и проверяют сохранность знаков, запрещающих купание в необорудованных местах.
Нарушения зафиксированы на водоемах в районе дома № 17 по ул. Рейдовой, у дома № 7 по ул. Цукановой, № 31 по ул. Рязанской и в русле реки Черемуховка в районе ул. Подорожной, отмечает пресс-служба мэрии. За купание в необорудованных местах нарушителям грозит штраф от 500 до 3 тысяч рублей.
На одном из выездов было обнаружено повреждение предупреждающего знака. Поломку оперативно устранили ответственные службы.
«На территории Ленинского района нет мест разрешенных для купания, о чем говорят предупреждающие знаки. Это значит, что водоем не соответствует нормам безопасности, а также рядом отсутствуют посты спасателей для оказания помощи», — прокомментировал руководитель администрации Ленинского района Дмитрий Гурьев.