В Ленинском районе с начала месяца провели более 20 рейдов по безопасности на водоемах

Нарушения зафиксированы на водоемах в районе дома № 17 по ул. Рейдовой, у дома № 7 по ул. Цукановой, № 31 по ул. Рязанской и в русле реки Черемуховка в районе ул. Подорожной, отмечает пресс-служба мэрии. За купание в необорудованных местах нарушителям грозит штраф от 500 до 3 тысяч рублей.