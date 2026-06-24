В Приморье муниципалитетам разрешили вводить ограничения для электросамокатов

Председатель комитета по экономической политике и собственности Джони Авдои отметил, что необходимость изменений связана с ростом популярности электросамокатов в городской среде. Он подчеркнул, что широкое использование средств индивидуальной мобильности приводит к росту травматизма, конфликтных ситуаций и нарушений прав пешеходов.