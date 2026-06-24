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В Приморье муниципалитетам разрешили вводить ограничения для электросамокатов

Муниципальные власти Приморского края получили дополнительные полномочия для регулирования использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Депутаты регионального парламента на июньской сессии приняли соответствующие изменения в краевое законодательство. Поправки внесены в закон «О порядке определения границ прилегающих территорий и вопросах, регулируемых правилами благоустройства территорий муниципальных образований Приморского края».

Теперь правила благоустройства на местах смогут включать требования к использованию СИМ: электросамокатов, гироскутеров, моноколес, сегвеев и других аналогичных устройств. Муниципалитеты получат право устанавливать ограничения на передвижение и размещение таких средств.

Местные власти смогут определять зоны, где использование электросамокатов будет запрещено, ограничивать движение на отдельных территориях общего пользования, а также устанавливать требования к местам парковки, стоянки и проката СИМ.

Председатель комитета по экономической политике и собственности Джони Авдои отметил, что необходимость изменений связана с ростом популярности электросамокатов в городской среде. Он подчеркнул, что широкое использование средств индивидуальной мобильности приводит к росту травматизма, конфликтных ситуаций и нарушений прав пешеходов.

Ранее в законодательстве края не было четких механизмов, позволяющих муниципалитетам определять территории, где движение СИМ может быть ограничено в интересах безопасности жителей.

Законопроект был принят в первом чтении на майской сессии, а ко второму чтению доработан с учетом предложений прокуратуры Приморского края.

К средствам индивидуальной мобильности относятся транспортные устройства с одним или несколькими колесами, приводимые в движение двигателем и предназначенные для индивидуального передвижения человека.

Пользователи СИМ обязаны соблюдать требования Правил дорожного движения.