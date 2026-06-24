Прибалтийская страна стала лидером по поставкам водки в Россию

Ранее сообщалось, что Россия в мае 2026 года более чем в пять раз нарастила закупки яблок у Грузии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поставки фруктов за месяц достигли 1,9 млн долларов в денежном выражении против 346,1 тыс. долларов годом ранее.