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Прибалтийская страна стала лидером по поставкам водки в Россию

В первом квартале текущего года Латвия стала крупнейшим зарубежным поставщиком водки в Россию. Об этом свидетельствуют данные национальных статистических служб, сообщает РИА «Новости». Объём импорта из этой страны составил 2,6 млн долларов.

Российские компании ввезли водку из Латвии на 2,6 млн долларов. Второе место заняла Испания с показателем 537,4 тыс. долларов. Третью строчку — Грузия с 203,7 тыс. долларов. Литва и Армения поставляли водку примерно на одинаковые суммы — 103,1 тыс. и 102,7 тыс. долларов соответственно. Также в числе поставщиков оказались Германия (73,4 тыс. долларов), Эстония (42,4 тыс.), Финляндия (31,8 тыс.), Франция (24,7 тыс.) и Италия (18,7 тыс.). Всего из-за рубежа Россия ввезла водку в первом квартале на 3,7 млн долларов.

Финансовый советник Алексей Родин объяснил рост поставок из Латвии активным поиском новых каналов сбыта в условиях меняющейся геополитики и торговых ограничений. Аналитик Андрей Шаров связал позиции Грузии и Армении с благоприятными торгово-экономическими связями и простыми логистическими маршрутами, а Испании — с расположением международных дистрибуционных структур алкогольных компаний.

«В Латвии есть заинтересованные производители и дистрибьюторы, которые активно ищут новые каналы сбыта в условиях меняющейся геополитики и торговых ограничений. По этой причине им удается увеличивать поставки», — объяснил Родин.

Ранее сообщалось, что Россия в мае 2026 года более чем в пять раз нарастила закупки яблок у Грузии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поставки фруктов за месяц достигли 1,9 млн долларов в денежном выражении против 346,1 тыс. долларов годом ранее.

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

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