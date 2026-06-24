Прибалтийская страна стала лидером по поставкам водки в Россию

Российские компании ввезли водку из Латвии на 2,6 млн долларов. Второе место заняла Испания с показателем 537,4 тыс. долларов. Третью строчку — Грузия с 203,7 тыс. долларов. Литва и Армения поставляли водку примерно на одинаковые суммы — 103,1 тыс. и 102,7 тыс. долларов соответственно. Также в числе поставщиков оказались Германия (73,4 тыс. долларов), Эстония (42,4 тыс.), Финляндия (31,8 тыс.), Франция (24,7 тыс.) и Италия (18,7 тыс.). Всего из-за рубежа Россия ввезла водку в первом квартале на 3,7 млн долларов.
Финансовый советник Алексей Родин объяснил рост поставок из Латвии активным поиском новых каналов сбыта в условиях меняющейся геополитики и торговых ограничений. Аналитик Андрей Шаров связал позиции Грузии и Армении с благоприятными торгово-экономическими связями и простыми логистическими маршрутами, а Испании — с расположением международных дистрибуционных структур алкогольных компаний.
«В Латвии есть заинтересованные производители и дистрибьюторы, которые активно ищут новые каналы сбыта в условиях меняющейся геополитики и торговых ограничений. По этой причине им удается увеличивать поставки», — объяснил Родин.
Ранее сообщалось, что Россия в мае 2026 года более чем в пять раз нарастила закупки яблок у Грузии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поставки фруктов за месяц достигли 1,9 млн долларов в денежном выражении против 346,1 тыс. долларов годом ранее.
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