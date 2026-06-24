Льготную ипотеку разрешат брать только на 15 лет

Эксперты отмечают, что новые правила позволят снизить нагрузку на бюджет страны. Но людям будет сложнее получить льготную ипотеку. При условии, что рыночная ипотека сейчас недоступна для 80% граждан, некоторые семьи потеряют возможность приобрести жилье. Это также ударит по застройщикам, которые уже столкнулись с падением спроса, пишут «Известия».