Льготную ипотеку разрешат брать только на 15 лет

Льготная ставка по «Семейной ипотеке» будет действовать всего 15 лет. Затем ставку пересчитают по рыночным условиям. Новые условия могут заработать с 1 июля.
В России существенно изменят условия по «Семейной ипотеке». Сейчас её выдают под 6% годовых. По новым правилам, проценты по ипотеке будут зависеть от количества детей и региона проживания. Минимальная ставка составит 2%, а максимальная — 12%.
Также ограничат срок действия льготной ставки 15 годами с подписания договора. Затем ставку пересчитают по рыночным условиям. Её размер будет зависеть от ключевой процентной ставки.
Эксперты отмечают, что новые правила позволят снизить нагрузку на бюджет страны. Но людям будет сложнее получить льготную ипотеку. При условии, что рыночная ипотека сейчас недоступна для 80% граждан, некоторые семьи потеряют возможность приобрести жилье. Это также ударит по застройщикам, которые уже столкнулись с падением спроса, пишут «Известия».