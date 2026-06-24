Обругавший и швырнувший иконку красноярец признал вину (видео)

Красноярцу инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Наказать за это могут штрафом в размере до 300 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 240 часов, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок. В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.