Рецидивист из ЕАО избил собутыльника во время застолья

В селе Красный Восток разгорелся конфликт во время застолья у знакомой потерпевшего, который быстро перерос в драку. 45-летний мужчина нанес 56-летнему оппоненту несколько ударов кулаками по голове и в грудь. Пострадавшего госпитализировали. 45-летнего ранее судимого мужчину задержали. Он признал вину и раскаялся. Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.