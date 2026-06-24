Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CBS News: США планируют создать полигоны с моделированием боевых действий на Украине

Сухопутные войска США планируют создать два полигона, на которых будут воспроизводиться условия боевых действий на Украине с дронами. Об этом во вторник, 23 июня, сообщили на CBS News.

Сухопутные войска США планируют создать два полигона, на которых будут воспроизводиться условия боевых действий на Украине с дронами. Об этом во вторник, 23 июня, сообщили на CBS News.

— Можно смоделировать обстановку боевых действий и организовать совместную работу производителей БПЛА и разработчиков средств противодействия дронам, — уточнил министр армии США Даниел Дрисколл.

Кроме того, в стране рассматривается возможность создания за пределами государства глобального полигона для проведения более масштабных испытаний, передает телеканал.

До этого российский лидер Владимир Путин заявил, что страны Запада увеличивают военные расходы и все чаще заявляют о подготовке к возможному конфликту с Россией.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, в свою очередь, предупредил, что Запад может столкнуться с катастрофическими последствиями, если попытается нарушить безопасность России.

Председатель комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков добавил, что западные страны переходят к новой фазе войны против России — это проявляется в снабжении Украины ракетами.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше