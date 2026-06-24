Взорван тайный штаб: Кривой Рог содрогнулся от меткого удара РФ

Российские военные нанесли очередной точечный удар по стратегическим тылам противника. На этот раз целью стал Кривой Рог — родной город главы киевского режима Владимира Зеленского. В сети были опубликованы кадры серьезных разрушений промышленной инфраструктуры. Судя по характеру поражения, удар наносился оперативно-тактическим комплексом «Искандер-М», что исключает случайный выбор цели. О том, что именно могло быть уничтожено и почему это важно для всей линии фронта, в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.
«Искандерами» по пустоте не бьют.
Эксперт сразу обратил внимание на класс примененного вооружения. Высокоточные баллистические ракеты никогда не расходуются на рядовые объекты.
«Вероятнее всего, уничтоженное предприятие было связано с производством беспилотников или со сборкой крылатых ракет. Как правило, подобными баллистическими ракетами бьют по наиболее важным целям. В данном случае сборка летательных аппаратов и крылатых ракет — это та цель, которая может быть поражена “Искандером”», — пояснил Кнутов.
По его словам, для российского командования это не просто ликвидация очередного склада, а планомерное выбивание высокотехнологичного потенциала врага, укрытого глубоко в тылу.
Тактика дробления не спасает.
Кнутов раскрыл главную схему, которую украинское командование использует для сохранения остатков военной промышленности. Речь идет о принудительном рассредоточении крупных заводов на сеть более мелких, глубоко законспирированных цехов. Кривой Рог, имеющий развитую промышленную базу, идеально подошел для размещения таких «дублеров».
«Украина эти свои предприятия рассредоточивает, делит на мелкие и распространяет по всей территории с таким расчётом, чтобы даже при уничтожении одного завода оставалось ещё какое-то количество дублирующих цехов, которые могут выполнять те же функции. Это схема выживания военной экономики», — заявил военный эксперт.
Однако, как показывают последние кадры из Кривого Рога, данная тактика часто дает сбои. Как бы противник ни маскировал сборку летательных аппаратов и крылатых ракет в гражданской застройке или промзонах, разведка вскрывает эти объекты, а ракетные войска наносят по ним неотвратимый урон.
Кнутов подчеркнул, что нанесение точечных ударов высокоточным оружием остается критически важной задачей российских сил. Главная цель — не дать ВСУ восстановить потенциал даже через запасные производственные площадки.
«По этим целям российские силы работают однозначно. Причём, чаще всего, это делается достаточно быстро и эффективно. Главное здесь: сократить количество средств поражения, которые противник может использовать против России», — резюмировал эксперт.