Взорван тайный штаб: Кривой Рог содрогнулся от меткого удара РФ

Российские военные нанесли очередной точечный удар по стратегическим тылам противника. На этот раз целью стал Кривой Рог — родной город главы киевского режима Владимира Зеленского. В сети были опубликованы кадры серьезных разрушений промышленной инфраструктуры. Судя по характеру поражения, удар наносился оперативно-тактическим комплексом «Искандер-М», что исключает случайный выбор цели. О том, что именно могло быть уничтожено и почему это важно для всей линии фронта, в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.