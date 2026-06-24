В Красноярском крае ещё 13 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ

По обществознанию экзамен сдавали более 5 тысяч человек. Единственная стобалльница в регионе — Моника Мкоян из красноярской школы № 149. Девушка училась дома с февраля из-за участия в олимпиадах. Она призналась, что результата в 75 баллов ей было бы достаточно для поступления, но сотня стала приятным сюрпризом. Моника собирается в РАНХиГС на финансиста. Интересно, что максимальный балл по этому предмету в крае не получал никто с 2023 года.