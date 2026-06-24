В Красноярском крае ещё 13 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ

Стали известны итоги экзаменов по физике и обществознанию. Физику сдавали 2416 человек, из них 12 показали максимальный результат — это в три раза больше, чем в прошлом году. Среди отличников — школьники из Красноярска, Ачинска, Железногорска и Шарыпова. Особо отличились семеро ребят из физматшколы СФУ.
Как рассказали в минобразования Красноярского края, один из героев — Кирилл Гриднев из школы № 8 Шарыповского округа. Он готовился самостоятельно и планирует поступать в СФУ на архитектора. Своим успехом выпускник благодарит учителя физики Ирину Лаптеву.
Арина Хмелькова из ачинского лицея № 1 тоже получила сотню. Девушка метит в Томский политех, хочет стать физиком-ядерщиком и работать в «Росатоме». К экзамену она готовилась два года, ежедневно уделяя по паре часов повторению материала.
По обществознанию экзамен сдавали более 5 тысяч человек. Единственная стобалльница в регионе — Моника Мкоян из красноярской школы № 149. Девушка училась дома с февраля из-за участия в олимпиадах. Она призналась, что результата в 75 баллов ей было бы достаточно для поступления, но сотня стала приятным сюрпризом. Моника собирается в РАНХиГС на финансиста. Интересно, что максимальный балл по этому предмету в крае не получал никто с 2023 года.
Теперь выпускников ждёт резервный этап с 22 июня, а с 8 по 9 июля можно будет пересдать любой предмет. Окончательные итоги подведут к 23 июля. На данный момент в копилке края уже 88 стобалльников по разным дисциплинам.
Ранее мы сообщали, что ЕГЭ по русскому на 100 баллов написали 13 выпускников в Красноярском крае.