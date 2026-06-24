Эксперт объяснил новосибирцам, как откачать бензин из старой машины

Владельцы дачных участков в разгар сезона столкнулись с проблемой: внезапные ограничения на отпуск топлива в канистры на многих АЗС лишили их возможности заправлять мотоблоки, бензопилы и другую малую технику привычным способом. Ситуацию усугубляет то, что длительное хранение бензина в канистрах ухудшает его свойства. В поисках выхода некоторые водители вспоминают старые методы слива горючего из бака, однако независимый автоэксперт Сергей Петров в беседе с Pravda.Ru предупредил, что эти приёмы безнадёжно устарели.
По словам специалиста, конструкция топливных систем современных автомобилей — как иномарок, так и новых отечественных моделей — предусматривает защитные клапаны и сложные изогнутые патрубки. Простой резиновый шланг в такой бак уже не просунуть. «В современных автомобилях есть специальная заглушка или клапан, который не позволяет просто взять и слить топливо. Поэтому на новых машинах это сделать будет неудобно. Если же речь идет о грузовом или относительно старом транспорте, то, наверное, можно. Для этого нужен шланг. Чтобы откачать топливо, надо создать разрежение — примерно как пьют напиток через соломинку. Но на большинстве современных машин не только есть такой клапан, но и система подачи топлива довольно сложная: трубки изгибаются так, что обычным шлангом топливо, скорее всего, не откачать», — пояснил Петров. Карбюраторные версии старого образца допускали ручную подкачку бензонасоса, но сегодня этот вариант уже неактуален.
Эксперт подчеркнул, что даже при технической возможности самостоятельная откачка крайне опасна: высок риск возгорания от статической искры или паров топлива. Надзорные органы строго следят за соблюдением правил пожарной безопасности, а на АЗС разрешено использовать только сертифицированные ёмкости. «Самый безопасный способ — это купить топливо на заправке и сразу залить его в металлическую герметичную канистру. Не все заправки запретили продажу топлива в канистры, поэтому такой вариант вполне возможен. Это позволит избежать рисков, связанных с хранением топлива в пластиковых емкостях, и обеспечит герметичность при транспортировке. Так будет и безопаснее, и надёжнее», — резюмировал Петров.