Эксперт объяснил новосибирцам, как откачать бензин из старой машины

По словам специалиста, конструкция топливных систем современных автомобилей — как иномарок, так и новых отечественных моделей — предусматривает защитные клапаны и сложные изогнутые патрубки. Простой резиновый шланг в такой бак уже не просунуть. «В современных автомобилях есть специальная заглушка или клапан, который не позволяет просто взять и слить топливо. Поэтому на новых машинах это сделать будет неудобно. Если же речь идет о грузовом или относительно старом транспорте, то, наверное, можно. Для этого нужен шланг. Чтобы откачать топливо, надо создать разрежение — примерно как пьют напиток через соломинку. Но на большинстве современных машин не только есть такой клапан, но и система подачи топлива довольно сложная: трубки изгибаются так, что обычным шлангом топливо, скорее всего, не откачать», — пояснил Петров. Карбюраторные версии старого образца допускали ручную подкачку бензонасоса, но сегодня этот вариант уже неактуален.