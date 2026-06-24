Подростки на машине едва не попали в аварию в селе Гродеково

В селе Гродеково 16-летний юноша сел за руль автомобиля. Рядом был 14-летний пассажир. Выехав на центральную дорогу поселка, где обычно гуляют люди, водитель без прав начал демонстрировать «агрессивный» стиль езды. Пытаясь обогнать попутный автомобиль, машина вылетела на обочину и съехала в кювет. Несовершеннолетнего водителя и его мать привлекли к административной ответственности.