700 кг икры, 25 живых осетров: итоги первого этапа «Путины-2026» подвели в Хабаровском крае

Оперативно-профилактическое мероприятие на территории пяти районов Хабаровского края проводят полицейские совместно с войсками национальной гвардии и другими ведомствами. На первом этапе было зафиксировано 77 преступлений, возбуждено 70 уголовных дел, а также изъято свыше 700 кг икры, 1,5 тонны осетрового мяса, 65 фрагментов и пять полных экземпляров осетровых рыб. Еще 25 живых осетров были выпущены обратно в реки. Также правоохранители изъяли у браконьеров 16 орудий лова, 40 единиц транспорта и лодочных моторов, две единицы огнестрельного оружия и 65 патронов к нему. Суммарный ущерб природе от деятельности браконьеров оценивается в 59,2 млн рублей.