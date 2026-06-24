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Житель Минусинска отсудил 22,5 тысячи рублей за подарочный сертификат

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Житель Минусинска через суд вернул деньги за подарочный сертификат на покупку автоаксессуаров и получил компенсацию.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Житель Минусинска через суд вернул деньги за подарочный сертификат на покупку автоаксессуаров и получил компенсацию.

В апреле прошлого года мужчина купил в одном из магазинов Абакана подарочный сертификат номиналом 10 тысяч рублей. Через четыре месяца он решил вернуть его стоимость, но при устном обращении получил отказ. Письменная претензия к индивидуальному предпринимателю также осталась без ответа.

Специалисты Роспотребнадзора помогли потребителю с судебной защитой. В итоге суд взыскал с ИП Рыльцевой Е. П. 22,5 тысячи рублей.

В эту сумму вошли 10 тысяч рублей стоимости сертификата, 5 тысяч рублей компенсации морального вреда и 7,5 тысячи рублей штрафа.

Решение суда вступило в законную силу.

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