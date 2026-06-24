Житель Минусинска отсудил 22,5 тысячи рублей за подарочный сертификат

В апреле прошлого года мужчина купил в одном из магазинов Абакана подарочный сертификат номиналом 10 тысяч рублей. Через четыре месяца он решил вернуть его стоимость, но при устном обращении получил отказ. Письменная претензия к индивидуальному предпринимателю также осталась без ответа.