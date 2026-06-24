Бригада скорой помощи спасла пожилого мужчину с аритмией в Приморье

Днем 19 июня пожилой мужчина внезапно почувствовал себя плохо и позвонил медикам. Он жаловался на частое и неритмичное сердцебиение, которое началось утром после пробуждения, при этом принятое ранее лекарство не помогло. Прибывшие на место фельдшеры обследовали пациента и поставили предварительный диагноз: пароксизмальная форма фибрилляции предсердий. По словам специалистов, главная угроза при таком состоянии — высокий риск тромбообразования и ишемического инсульта.