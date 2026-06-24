В Омске на несколько дней изменятся схемы движения автобусов через центр

Ранее «СуперОмск» рассказывал, какие улицы будут перекрыты.
Так, с 20 часов четверга, 25 июня 2026 года, до 6 часов утра 26 июня будет перекрыта улица Ленина — в этот период изменятся маршруты автобусов № 73, 94 и 343Н.
Движение городского пассажирского транспорта в указанный период будет организовано:
автобусы по маршруту № 73 в направлении посёлка Чкаловский с улицы Красный Путь по улице Интернациональной с правым поворотом на улицу Герцена с осуществлением остановки автобусов на остановках общественного транспорта «КДЦ “Маяковский”, “Главпочтамт”, далее по улице Ленина;
автобусы по маршрутам № 94 и № 343 Н в направлении микрорайона посёлка Амурский с улицы Красный Путь по улице Интернациональной с осуществлением остановки автобусов на остановках «КДЦ “Маяковский”, “Главпочтамт”, с правым поворотом на улицу Герцена и с организацией разворота на площади Победы, далее по утверждённой схеме.
Ограничения в движении транспорта также планируются:
С 6 часов 26 июня до 16 часов 28 июня по улице Ленина на участке от улицы Тарской до улицы Партизанской, по улице Герцена на участке от улицы Интернациональной до улицы Ленина, включая площадь Победы, по улице Тарской на участке от улицы Ленина до улицы Красина.
Затем, с 6 часов пятницы, 26 июня, до 16 часов воскресенья, 28 июня, ограничения расширятся: перекроют участки улиц Ленина, Герцена и Тарской. Общественный транспорт продолжит работу по скорректированным схемам.
В этот период движение городского пассажирского транспорта будет организовано по изменённым схемам:
троллейбусы по маршруту № 8 в направлении микрорайона Московка-2 с улицы Красный Путь поедут по улицам Интернациональной, Гагарина, Комсомольскому мосту, проспекту Карла Маркса с осуществлением остановки троллейбусов на остановках «КДЦ “Маяковский”, “Главпочтамт”, “Госпиталь”, “Дом Туриста”, “Площадь Ленина”, “Магазин “Голубой огонёк” с правым поворотом на Ленинградскую площадь (исключив посадку и высадку пассажиров на остановке “Магазин “Жемчужина”) с левым поворотом на улицу Ленина, далее по утверждённой схеме;
автобусы по маршруту № 34 с улицы Герцена направят с левым поворотом на улицу Фрунзе с осуществлением остановки автобусов на остановке «Флагман», с правым поворотом на улицу Гусарова, с правым поворотом на улицу Интернациональная, с правым поворотом на улицу Герцена, далее по утверждённой схеме. Посадка пассажиров будет осуществлять на остановке «Флагман» по улице Герцена;
автобус по маршруту № 62 поедет до остановки «КДЦ “Маяковский” с осуществлением разворота под мостом имени 60-летия Победы и началом своего движения от остановки “Библиотека им. Пушкина”, далее по улицам Интернациональной, Гагарина, Комсомольскому мосту, проспекту К. Маркса с осуществлением остановки автобуса на остановках “КДЦ “Маяковский”, “Главпочтамт”, “Госпиталь”, “Дом Туриста”, далее по утверждённой схеме;
автобусы по маршруту № 73 в направлении посёлка Чкаловский поедут с улицы Красный Путь по улицам Интернациональной, Гагарина, Комсомольскому мосту с осуществлением остановки автобусов на остановках «КДЦ “Маяковский”, “Главпочтамт”, “Госпиталь”, “Дом Туриста”, с правым поворотом на улицу Лермонтова, с левым поворотом на улицу Ленина, далее по утверждённой схеме;
автобусы по маршруту № 94 с моста имени 60-летия Победы направят по улице Фрунзе с осуществлением остановки автобусов на остановке «Ул. Тарская», с левым поворотом на улицу Герцена, далее по утверждённой схеме маршрута; в обратном направлении без изменения схемы маршрута;
автобусы по маршруту № 343 Н с улицы Красный Путь поедут с правым поворотом на улицу Фрунзе (исключив посадку и высадку пассажиров на остановке «По требованию») с организацией разворота под мостом имени 60-летия Победы и движением по улице Фрунзе с осуществлением остановки автобусов на остановке «Ул. Тарская», с левым поворотом на улицу Герцена, далее по утверждённой схеме маршрута; в обратном направлении без изменения схемы маршрута;
автобусы по маршруту № 77, а также укороченные рейсы маршрута № 64 (следующие до остановки «Главпочтамт») при движении до центральной части города направят до остановки «Дом Туриста». Разворот автобусов будет организован с проездом по Комсомольскому мосту, улицам Думской, Маршала Жукова, Лермонтова, проспекту Карла Маркса. В обратном направлении движение автобусы начнут с остановки «Дом Туриста» с осуществлением остановки автобусов на остановке «Госпиталь», далее по утверждённым схемам маршрутов.