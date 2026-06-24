В Омске на несколько дней изменятся схемы движения автобусов через центр

автобусы по маршруту № 343 Н с улицы Красный Путь поедут с правым поворотом на улицу Фрунзе (исключив посадку и высадку пассажиров на остановке «По требованию») с организацией разворота под мостом имени 60-летия Победы и движением по улице Фрунзе с осуществлением остановки автобусов на остановке «Ул. Тарская», с левым поворотом на улицу Герцена, далее по утверждённой схеме маршрута; в обратном направлении без изменения схемы маршрута;