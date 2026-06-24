Стало известно, какая звезда выступит на Дне молодёжи 27 июня в Хабаровске

В Хабаровске 27 июня на Дне молодёжи выступит исполнитель Канги. Концерт пройдёт вечером на сцене у колеса обозрения, сообщили в комитете по делам молодёжи Хабаровского края.
Фестиваль в этом году проведут под темой «Мечта. Гордость. Единство». Основной площадкой станет городская набережная, где с 10:00 начнут работать интерактивные зоны, мастер-классы и площадки для молодёжных проектов.
Гостей ждут творческие и национальные мастер-классы: можно будет сплести браслет в цветах российского флага, расписать посуду орнаментами, попробовать игру на бубнах коренных малочисленных народов Севера и африканских барабанах вместе с иностранными студентами.
Отдельную площадку посвятят поддержке бойцов СВО. Там посетители смогут написать письма военнослужащим и сделать «сухой душ» для отправки на передовую.
Музыкальная программа начнётся с выступлений местных коллективов, караоке с кавер-группой и проекта «Я влюблён в тебя, Россия, влюблён». Завершит вечер Канги, известный по трекам «Просто услышь меня», «Эйя» и «Возьми сердце моё».