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Стало известно, какая звезда выступит на Дне молодёжи 27 июня в Хабаровске

Фестиваль в этом году проведут под темой «Мечта. Гордость. Единство».

В Хабаровске 27 июня на Дне молодёжи выступит исполнитель Канги. Концерт пройдёт вечером на сцене у колеса обозрения, сообщили в комитете по делам молодёжи Хабаровского края.

Фестиваль в этом году проведут под темой «Мечта. Гордость. Единство». Основной площадкой станет городская набережная, где с 10:00 начнут работать интерактивные зоны, мастер-классы и площадки для молодёжных проектов.

Гостей ждут творческие и национальные мастер-классы: можно будет сплести браслет в цветах российского флага, расписать посуду орнаментами, попробовать игру на бубнах коренных малочисленных народов Севера и африканских барабанах вместе с иностранными студентами.

Отдельную площадку посвятят поддержке бойцов СВО. Там посетители смогут написать письма военнослужащим и сделать «сухой душ» для отправки на передовую.

Музыкальная программа начнётся с выступлений местных коллективов, караоке с кавер-группой и проекта «Я влюблён в тебя, Россия, влюблён». Завершит вечер Канги, известный по трекам «Просто услышь меня», «Эйя» и «Возьми сердце моё».