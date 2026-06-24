Хабаровчанин зарезал соседа за разговоры с его сожительницей

По версии следствия, 19 июня компания соседей выпивала в квартире дома на улице Краснофлотской. Между хозяином жилья и одним из знакомых вспыхнула ссора на почве ревности: мужчину разозлило, что сосед без разрешения заходил в его комнату и разговаривал с его сожительницей.