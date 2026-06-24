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Хабаровчанин зарезал соседа за разговоры с его сожительницей

Потерпевший умер на месте до приезда медиков.

В Хабаровске 38-летнего мужчину подозревают в убийстве знакомого после конфликта во время застолья. Уголовное дело возбудили в Северном межрайонном следственном отделе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

По версии следствия, 19 июня компания соседей выпивала в квартире дома на улице Краснофлотской. Между хозяином жилья и одним из знакомых вспыхнула ссора на почве ревности: мужчину разозлило, что сосед без разрешения заходил в его комнату и разговаривал с его сожительницей.

Во время конфликта подозреваемый схватил нож и несколько раз ударил знакомого. Потерпевший умер на месте до приезда медиков.

Мужчину заключили под стражу. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и собирают доказательства по делу об убийстве.