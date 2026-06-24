Стал затворником: раскрыты трагические детали смерти артиста Ножкина

Женщина стала его музой и опорой: именно она помогла ему поверить в себя. Вместе они воспитали Дмитрия, сына Ларисы от первого брака. Судьба отмерила им тяжелые испытания — Лариса потеряла общего ребенка и больше не могла иметь детей. В 2004-м не стало любимой жены, а спустя два года ушел из жизни и приемный сын Дмитрий. Пережив эту трагедию, актер больше не женился.