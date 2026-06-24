Стал затворником: раскрыты трагические детали смерти артиста Ножкина

Российская культура понесла невосполнимую утрату. 22 июня 2026 года на 90-м году жизни скончался народный артист РСФСР Михаил Иванович Ножкин. Человек-эпоха, рыцарь экрана и сцены, он навсегда вошел в историю как блестящий актер, острый сатирик, проникновенный поэт и убежденный патриот. Церемония прощания с легендой состоится 25 июня, но уже сегодня миллионы поклонников вспоминают его судьбу, похожую на захватывающий роман, в котором были и всесоюзная слава, и боль невосполнимых потерь, и тихое подмосковное затворничество.
Последние дни в Иславском.
Как стало известно aif.ru из эксклюзивного комментария почитателя творчества артиста и преподавателя СПбГУ Бориса Кононова, последние годы жизни Михаил Ножкин провел в уединении на своей даче в поселке Иславское Одинцовского района. «В последние годы Михаил Иванович жил у себя на даче в Подмосковье», — поделился Кононов.
Скончался артист после продолжительной болезни. Как рассказали в его окружении, незадолго до кончины он отказывался принимать пищу и воду.
«Ошибка резидента» и все грани таланта.
Для большинства зрителей Михаил Ножкин навсегда останется воплощением образа Павла Синицына, более известного как «Бекас», из культовых картин «Ошибка резидента» и «Судьба резидента». Однако сам себя он загнал в рамки образа советского разведчика невольно.
«Я впервые узнал имя Михаила Ножкина как автора текста песни “Последняя электричка” на музыку Давида Тухманова, — рассказал Борис Кононов. — Прослушивая его диски, я просто удивился тому, насколько узко мы представляли себе его творческий портрет».
Мало кто помнит, что в начале карьеры Ножкин писал репертуар практически для всех звезд разговорного жанра. За маской серьезного актера и одного из первых ведущих «Голубого огонька» скрывался хлесткий сатирик.
«Стихотворение “Дело было вечером…”, запись которого можно легко найти в интернете, считаю просто шедевром для своего времени», — подчеркнул почитатель таланта, сожалея, что СМИ так редко освещали именно эту грань творчества артиста.
История одной любви.
Судьба отмерила Ножкину не только творческое признание, но и огромное личное счастье, продлившееся почти 45 лет. Его избранницей стала Лариса Голубина, заведующая литературной частью Театра эстрады, старше его на 17 лет. Они поженились в 1959 году, когда актеру было 22, и с тех пор не расставались. Михаил Иванович с нежностью называл супругу «Ваша светлость» и посвятил ей стихотворение «Берегиня».
Женщина стала его музой и опорой: именно она помогла ему поверить в себя. Вместе они воспитали Дмитрия, сына Ларисы от первого брака. Судьба отмерила им тяжелые испытания — Лариса потеряла общего ребенка и больше не могла иметь детей. В 2004-м не стало любимой жены, а спустя два года ушел из жизни и приемный сын Дмитрий. Пережив эту трагедию, актер больше не женился.
Патриот до последнего вздоха.
Обладатель орденов Почета и Александра Невского, сопредседатель правления Союза писателей России, Ножкин всегда оставался человеком с активной гражданской позицией. Он вошел в центральный штаб движения «Бессмертный полк России» и стал автором его гимна.
В 2022 году Михаил Иванович, верный своим убеждениям о том, что «миролюбивая Россия никогда не начинала войн, но всегда их заканчивала», подписал коллективное письмо деятелей культуры президенту Владимиру Путину.
«Да укрепит Вас Господь и да сохранит братский народ Малой Руси», — говорилось в обращении, выражавшем поддержку специальной военной операции.
Это был осознанный шаг человека, прожившего долгую жизнь, видевшего войну и свято верившего в свою страну.
Прощание с Михаилом Ножкиным пройдет 25 июня в Нижнем храме Храма Христа Спасителя, начало — в 10:30.