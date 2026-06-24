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«Почта Донбасса» увековечила беспилотник «Ланцет» в металле

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Предприятие продолжает начатую серию «Техника СВО». Ее продолжила марка в металле, посвященная «Ланцету». Беспилотный разведывательно-ударный комплекс ZALA «Ланцет» в свое время был удостоен звания «Гордость Отечества».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Предприятие продолжает начатую серию «Техника СВО». Ее продолжила марка в металле, посвященная «Ланцету». Беспилотный разведывательно-ударный комплекс ZALA «Ланцет» в свое время был удостоен звания «Гордость Отечества».

Эта изделие давно показало свой потенциал и боевые возможности. «Ланцеты» массово используются в ходе СВО. Сейчас БПЛА семейства «Ланцет» стали по-настоящему массовым и распространенным оружием. Для них разработана целая линейка боевых частей. Они отличаются друг от друга массой и предназначением.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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