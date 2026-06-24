«Голубая дивизия» в битве за память. Что привело испанцев под знамена Гитлера

Впервые с суровой реальностью здешней войны — жестокие морозы, снега по пояс, постоянные атаки партизан — испанцы столкнулись под Новгородом. Пребывание «Голубой дивизии» оставило мрачный след в памяти местных жителей — испанцы прославились разгильдяйством и мародерством. В донесениях германского командования отмечалось: там, где прошли добровольцы, не оставалось никакого продовольствия. Русский эмигрант Владимир Ковалевский, служивший в «Голубой дивизии» переводчиком, в мемуарах писал: «Всякого рода воровство — это была язва Синей дивизии». По его наблюдениям, они тянули все, что плохо лежит, причем не только у мирных граждан, но и друг у друга, а также у своих германских союзников. Например, он вспоминал, как один из испанцев «схватил у маленькой девочки шести-семи лет коробочку с ее добром и, увидев, что там не было ничего ценного, выбросил с презрением все на снег».