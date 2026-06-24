«Голубая дивизия» в битве за память. Что привело испанцев под знамена Гитлера

Увертюра к новой мировой.
За пять лет до того, как немецкие танки пересекли советскую границу, на Пиренейском полуострове полыхала война, ставшая генеральной репетицией грядущей мировой катастрофы. Гражданская война в Испании (1936−1939) стала жестоким апофеозом длительного внутреннего противостояния, расколовшего страну на два лагеря — республиканцев, которых поддерживал Советский Союз и многочисленные добровольцы из разных стран, и фалангистов — радикальных националистов во главе с генералом Франсиско Франко, опиравшихся на помощь Германии и Италии.
Советская помощь была масштабной и многоплановой. С осени 1936 года в Испанию начали прибывать советские военные специалисты. За время войны туда было направлено несколько тысяч человек — летчиков, танкистов, артиллеристов, связистов, инженеров. Они сражались плечом к плечу с добровольцами в составе воспетых Хемингуэем и Оруэллом интербригад. За боевые заслуги 59 советских военнослужащих были удостоены звания Героя Советского Союза, а трагедия испанского народа оказалась созвучна советским людям, подхватившим лозунг «?No pasar? n!» («Они не пройдут!»).
Эта помощь оставила глубокий след в памяти Франко и его сторонников, с большим трудом взявших верх. Для них русский большевизм, и прежде бывший олицетворением абсолютного зла — безбожной силой, разрушающей традиционный уклад Европы, — из чего-то абстрактного и далекого превратился в зримого и осязаемого врага. Эта ненависть определила отношение франкистской Испании к СССР как к врагу номер один. Когда 22 июня 1941 года германские части вторглись в СССР, многие в Испании восприняли эту новость не как начало новой войны, а как продолжение старой — той, что не была завершена в Валенсии и Андалусии. Тысячи людей вышли на улицы и требовали мести СССР за помощь республиканцам. В тот же день министр иностранных дел государства Рамон Серрано Суньер обратился к германскому послу с предложением сформировать добровольческое соединение для борьбы против советского коммунизма.
Яркая форма и пестрый состав.
Положение Франко можно назвать сложным: он был обязан Гитлеру — Третий рейх во многом, включая помощь воздушного легиона «Кондор», обеспечил его победу, но в то же время диктатор не мог позволить себе вступить в мировую войну официально. Однако решение нашлось: испанцам разрешили вступать в германскую армию для борьбы с СССР, при этом сама страна оставалась «нейтральной» (позже — «невоюющей»).
О создании Испанской дивизии добровольцев было официально объявлено 24 июня 1941 года. Прозвище «Голубая» (исп. Divisi? n Azul) она получила из-за синего цвета форменных рубашек: фалангисты не только любили ходить строем и уничтожать несогласных, но и питали слабость к форме яркого цвета. Первоначально состав дивизии насчитывал 18 693 человека, а всего за время существования соединения через него прошло около 47 тыс. испанцев и более 1 тыс. португальцев.
Мотивация добровольцев отправиться на Восточный фронт была разной: фалангисты жаждали мести за погибших товарищей, кадровые офицеры ехали за боевым опытом, чтобы потом сделать успешную карьеру, а кто-то уезжал «смыть позор» из-за воевавших за республиканцев родственников. Были среди них и искатели приключений, и те, кого просто тяготила серая действительность полуголодной ультраконсервативной и ультракатолической Испании.
После краткой подготовки в Германии они получили обмундирование (на рукаве кителя они нашивали щиток с надписью «Espa?a» в цветах испанского флага) и принесли присягу на верность Гитлеру. 26 сентября 1941 года дивизия была подчинена группе армий «Север».
Портрет «испанского героя».
Впервые с суровой реальностью здешней войны — жестокие морозы, снега по пояс, постоянные атаки партизан — испанцы столкнулись под Новгородом. Пребывание «Голубой дивизии» оставило мрачный след в памяти местных жителей — испанцы прославились разгильдяйством и мародерством. В донесениях германского командования отмечалось: там, где прошли добровольцы, не оставалось никакого продовольствия. Русский эмигрант Владимир Ковалевский, служивший в «Голубой дивизии» переводчиком, в мемуарах писал: «Всякого рода воровство — это была язва Синей дивизии». По его наблюдениям, они тянули все, что плохо лежит, причем не только у мирных граждан, но и друг у друга, а также у своих германских союзников. Например, он вспоминал, как один из испанцев «схватил у маленькой девочки шести-семи лет коробочку с ее добром и, увидев, что там не было ничего ценного, выбросил с презрением все на снег».
Видный немецкий военачальник генерал Франц Гальдер дал им такую оценку: «Если вы увидите немецкого солдата небритого, с расстегнутой гимнастеркой и выпившего, не торопитесь его арестовывать — скорее всего, это испанский герой».
К осени 1942 года дивизию перебросили на юг блокадного кольца Ленинграда — она заняла позиции в районе Царского Села (Пушкина) и Колпино. Немцы, как свидетельствуют документы, не ждали от испанцев особой стойкости. А в мемуарах одного из руководителей обороны Ленинграда генерал-лейтенанта Б. В. Бычевского им отводится такая характеристика: «Сброд, хлюпики сопливые. Завшивели, обмораживаются, клянут тот день, когда оказались в России…».
Смена ярлыков.
В феврале 1943 года советское командование, стремясь прорвать блокаду, начало операцию «Полярная звезда». Один из ударов наносился в районе Красного Бора — поселка к югу от Ленинграда, окрестности которого обороняли испанцы. С 10 по 13 февраля они отбивали атаки превосходящих сил красноармейцев, потеряв более 70% личного состава, но так и не сдав позиций. Сражение стало для дивизии моментом своеобразного «оправдания» в глазах германского командования — теперь их называли «храбрыми солдатами, проявившими стойкость в самых тяжелых условиях». По мнению многих специалистов, в том числе и упорное сопротивление «Голубой дивизии» не позволило советским частям развить успех, достигнутый после прорыва блокады в январе 1943 года.
К осени, после поражений под Сталинградом и на Курской дуге, а также высадки союзников в Италии, франкистский режим оказался под сильнейшим дипломатическим давлением. Диктатору дали понять, что участие испанских добровольцев в войне против СССР чревато последствиями. И 20 октября 1943 года он официально расформировал «Голубую дивизию» — ее участникам было приказано вернуться домой. Однако около 2 тыс. человек отказались исполнить приказ Франко и еще около полугода сражались в составе «Голубого легиона».
Весной 1944 года и это подразделение было ликвидировано, но несколько сотен наиболее фанатичных солдат продолжили войну в составе различных добровольческих подразделений СС. Удивляться здесь нечему: в отличие от подавляющего большинства итальянцев, венгров и румын, не по своей воле оказавшихся на оккупированной территории СССР, испанцы сражались за убеждения — силой их никто не тянул. И большинство из них заплатили за свою ненависть жизнью: из «крестового похода против безбожного большевизма» на родину не вернулось от 4 тыс. до 5 тыс. уроженцев Испании и Португалии, а более 10 тыс. расплатилось за соучастие в гитлеровской агрессии в отношении СССР ранами и увечьями.
Битвы за память.
В 2020 году увидела свет монография известного санкт-петербургского ученого профессора Б. Н. Ковалева «Испанская дивизия — союзник Третьего рейха». Не будет преувеличением сказать, что автору, опиравшемуся на многочисленные архивные документы, дневники и воспоминания испанских добровольцев, советских солдат и жителей оккупированных территорий, а также зарубежные научные труды, удалось выстроить масштабную, яркую и драматическую картину, дающую исчерпывающее представление об участии испанских добровольцев в событиях Великой Отечественной войны.
Но для испанского общества вопрос о «Голубой дивизии» остается болезненным. В правых и ультраправых кругах они — «крестоносцы», боровшиеся с «красной чумой». В 2019 году одна из ведущих газет Испании ABC опубликовала большую статью о «героическом» боевом пути дивизии, в которой добровольцы предстали «стойкими воинами, бросавшими вызов смерти». Российское военно-историческое общество тогда метко определило эту публикацию как очередную попытку пересмотреть итоги Второй мировой, яркий пример фальсификации истории и героизации добровольных пособников нацистов. Показательно, что памятные акции, устраиваемые в Мадриде наиболее яростными почитателями «Голубой дивизии», вызывают осуждение и за пределами нашей страны.
Центристы и левые, напротив, требуют осудить «Голубую дивизию». В 2018 году в испанском парламенте состоялась яростная дискуссия из-за предложения лишить дивизию любых почетных званий — законопроект не прошел из-за сопротивления правых партий.
Можно заключить, что для испанцев вопрос «Голубой дивизии» — неотъемлемая часть «битвы за память», которая идет с момента смерти Франко и начала осмысления тех трагических событий. И битва эта весьма далека от своего завершения. Пока в Испании существуют ностальгирующие по фашистской диктатуре, будут и попытки героизации «Голубой дивизии», которые непременно столкнутся с сопротивлением тех, кто помнит и защищает историческую правду — как в нашей стране, так и за ее пределами.