Т2 добавил возможность оплачивать популярные зарубежные сервисы и игры через СБП

«Мы видим большой запрос со стороны пользователей на оплату зарубежных сервисов. Ранее в Т2 такая опция — оплата с баланса мобильного телефона — была доступна только нашим абонентам. Сейчас мы добавили и дополнительный метод оплаты с помощью Системы быстрых платежей и тем самым предложили доступ к зарубежным сервисам и играм всем желающим», — рассказала директор по развитию финансовых и инновационных сервисов Т2 Елизавета Гусева.