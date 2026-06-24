Никто не застрахован: Стоматолог назвала 4 вещи для здоровья зубов, которые нужно взять с собой в отпуск

Курортный роман, долгожданные экскурсии и дегустация местных деликатесов в отпуске могут пойти прахом из-за одной маленькой, но крайне болезненной проблемы. В тот самый момент, когда до ближайшей квалифицированной клиники сотни километров, а на счету каждый день отдыха, острая зубная боль способна превратить путешествие в кошмар. Стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Мадина Апанасова рассказала Life.ru, как собрать «тревожный чемоданчик» для полости рта, чтобы экстренно пережить обострение до визита к врачу.