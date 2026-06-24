ДВХМ впервые представит сюжетные и праздничные иконы

— Сегодня Кирилло-Белозерский музей-заповедник — визитная карточка Вологодской области. С 1997 года он включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия РФ. Являясь одним из самых крупных российских музеев, в настоящее время он обладает прекрасными коллекциями древнерусской живописи, лицевого и орнаментального шитья, рукописных и старопечатных книг, археологии, декоративно-прикладного и народного искусства, — добавили в ДВХМ.