ДВХМ впервые представит сюжетные и праздничные иконы

Дальневосточный художественный музей анонсировал выставку «Сокровища Северной обители», которая стартует 3 июля. Жители и гости Хабаровска увидят 48 предметов религиозного назначения из собрания Кирилло-Белозерского музея-заповедника. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», их общая страховая сумма превышает 860 млн рублей.
В экспозицию вошли иконы XVII-XVIII веков с изображением апостолов и святых, являющиеся частью большого иконостаса церкви Епифания Кипрского. Их размер составляет 125 на 50 см.
Впервые в Хабаровске представят уникальные сюжетные и праздничные иконы. В Дальневосточном художественном музее отметили, что подобных работ в местной коллекции иконографии нет.
— Сегодня Кирилло-Белозерский музей-заповедник — визитная карточка Вологодской области. С 1997 года он включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия РФ. Являясь одним из самых крупных российских музеев, в настоящее время он обладает прекрасными коллекциями древнерусской живописи, лицевого и орнаментального шитья, рукописных и старопечатных книг, археологии, декоративно-прикладного и народного искусства, — добавили в ДВХМ.
На выставке также покажут церковные книги, например, старинные евангелия в окладах, одеяния и другие атрибуты священнослужителей. Помимо прочего, гости смогут увидеть знаменитую деревянную скульптуру «Христос в темнице».
«Сокровища Северной обители» пробудут в Хабаровске до 13 сентября этого года.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало о передаче в Спасо-Преображенский кафедральный собор Хабаровска чтимого списка Табынской иконы Пресвятой Богородицы. В краевой столице святыня Русской Церкви пробыла всего два дня.