Левобережье Омска готовится отметить День города более чем 70 событиями

Первые праздничные события запланированы уже на следующую неделю. 21 июля микрорайоны начнут отмечать у фонтана на Путилова — там развернутся концерты, спортивные игры и викторины для детей и взрослых. С 22 по 26 июля праздничные площадки откроются по трём адресам: на Ватутина, 3, в сквере Нефтебазы и в сквере Героев-авиаторов. С 27 июля по 3 августа гуляния охватят остальные микрорайоны округа.