Левобережье Омска готовится отметить День города более чем 70 событиями

В Кировском округе Омска стартовала подготовка ко Дню города, сообщили в администрации. В этом году левобережье ждёт масштабная программа — более 70 концертов, викторин, спортивных состязаний и конкурсов на благоустройство территорий.
Первые праздничные события запланированы уже на следующую неделю. 21 июля микрорайоны начнут отмечать у фонтана на Путилова — там развернутся концерты, спортивные игры и викторины для детей и взрослых. С 22 по 26 июля праздничные площадки откроются по трём адресам: на Ватутина, 3, в сквере Нефтебазы и в сквере Героев-авиаторов. С 27 июля по 3 августа гуляния охватят остальные микрорайоны округа.
28 июля главной площадкой станет сквер Городская поляна. С пяти вечера там начнётся большой концерт с участием лучших омских коллективов, а также наградят победителей окружного этапа конкурса «Омские улицы». В этот же день в КТОСе «Рябиновка» пройдёт спортивная эстафета для юных омичей, где ребята смогут показать силу и ловкость.
30 июля праздничную эстафету продолжит бульвар Веретено — там состоится концертная программа «Любуюсь и горжусь тобой, любимый город мой!». Для гостей выступят творческие объединения, аниматоры проведут конкурсы, а на игровых площадках организуют состязания для детей.
Напомним, подробную программу мероприятий в своём микрорайоне можно уточнить в КТОСах.