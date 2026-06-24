Россияне ввезли 152 тысячи авто через таможню Дальнего Востока

За первые пять месяцев 2026 года частные лица ввезли через таможню Дальнего Востока более 152 тысяч автомобилей — это почти на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Интерес россиян к зарубежному автопрому сохраняется, хотя импорт теперь жёстко привязан к мощности двигателя и условиям утилизационного сбора. Руководитель экспертно-оценочной компании LEM Solution Евгений Ладушкин в беседе с Pravda.Ru отметил, что дефицит официальных поставок толкает бизнес и частников искать альтернативные пути наполнения рынка.
Основной поток сегодня формируется за счёт техники с пробегом — логистика и таможенная очистка новых машин обходятся конечному покупателю слишком дорого. «Автомобили за рубежом, как правило, покупаются компаниями для дальнейшей реализации в России. Сейчас спрос на такие машины, особенно на подержанные, которые ввозятся из-за границы, особенно высок. Это связано с тем, что ряд официальных дистрибьюторов иностранных производителей прекратил работу в России», — пояснил эксперт. Таможенная очистка авто из КНР и других стран позволяет обходить ограничения западных концернов, но экономически целесообразными остаются только машины с пробегом.
Ладушкин подчеркнул, что сложившаяся тенденция будет усиливаться до тех пор, пока либо не изменится отношение потребителей к отечественным брендам, либо не появится возможность ввозить новые автомобили по приемлемой цене. «Эта тенденция растёт и будет расти дальше до тех пор, пока либо не изменится отношение к отечественным брендам, либо не появится возможность ввозить новые автомобили из-за границы по более-менее приемлемой цене. Официальных поставок иномарок в Россию нет, поэтому процветает параллельный импорт, особенно подержанных автомобилей», — заявил специалист.