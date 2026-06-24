Россияне ввезли 152 тысячи авто через таможню Дальнего Востока

Основной поток сегодня формируется за счёт техники с пробегом — логистика и таможенная очистка новых машин обходятся конечному покупателю слишком дорого. «Автомобили за рубежом, как правило, покупаются компаниями для дальнейшей реализации в России. Сейчас спрос на такие машины, особенно на подержанные, которые ввозятся из-за границы, особенно высок. Это связано с тем, что ряд официальных дистрибьюторов иностранных производителей прекратил работу в России», — пояснил эксперт. Таможенная очистка авто из КНР и других стран позволяет обходить ограничения западных концернов, но экономически целесообразными остаются только машины с пробегом.