Космонавт Кикина будет освещать выходы в открытый космос и происходящее на МКС

«Я планирую с борта Международной космической станции — нашего большого космического аппарата, в котором Россия принимает участие — передавать какие-то интересные сведения через меня, через мое видение. Это и то, что я буду видеть с борта в сторону Земли, и то, что будет происходить в герметичном отсеке станции. Буду стараться как-то отобразить выходы в открытый космос — в общем, жизнь изнутри глазами меня», — поделилась она.