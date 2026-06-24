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Космонавт Кикина будет освещать выходы в открытый космос и происходящее на МКС

Она отправится на космическую станцию вместе с космонавтом Роскосмоса Петром Дубровым и астронавтом NASA Анилом Меноном 14 июля.

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Космонавт Анна Кикина планирует делиться фотографиями, интересными событиями и фактами о работе на Международной космической станции через свое видение в качестве первой женщины-спецкора проекта «ТАСС на МКС». Об этом она рассказала агентству.

«Я планирую с борта Международной космической станции — нашего большого космического аппарата, в котором Россия принимает участие — передавать какие-то интересные сведения через меня, через мое видение. Это и то, что я буду видеть с борта в сторону Земли, и то, что будет происходить в герметичном отсеке станции. Буду стараться как-то отобразить выходы в открытый космос — в общем, жизнь изнутри глазами меня», — поделилась она.

Анна Кикина стала восьмым специальным корреспондентом и первой женщиной-спецкором проекта «ТАСС на МКС». 14 июля она отправится на космическую станцию вместе с космонавтом Роскосмоса Петром Дубровым и астронавтом NASA Анилом Меноном.

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