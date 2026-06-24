Названы регионы-лидеры по числу ДТП с тотальным разрушением автомобиля

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Ленинградская область с начала 2026 года вышла в лидеры по доле дорожных аварий, которые привели к полному разрушению автомобиля: тотальными для транспортных средств в регионе оказались 4,6% ДТП, после которых автовладельцы обращались за выплатами к страховщику, сообщили РИА Новости в пресс-службе страхового дома ВСК.