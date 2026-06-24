Названы регионы-лидеры по числу ДТП с тотальным разрушением автомобиля

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Ленинградская область с начала 2026 года вышла в лидеры по доле дорожных аварий, которые привели к полному разрушению автомобиля: тотальными для транспортных средств в регионе оказались 4,6% ДТП, после которых автовладельцы обращались за выплатами к страховщику, сообщили РИА Новости в пресс-службе страхового дома ВСК.
«По данным страхового дома ВСК, частота тотальных ДТП с начала 2026 года составила примерно 2,4%. Самые высокие показатели тотальных страховых событий по каско фиксировались в Ленинградской области — на них пришлось 4,6% ДТП», — сообщили в компании.
В топе рейтинга также Самарская область с 4% тотальных для автомобилей аварий, Красноярский край — с 3,5%, Нижегородская область — с 3,2% и Удмуртия с долей ДТП, приведших к полному разрушению автомобиля, в 2,9%.
Среди крупных регионов реже всего признавались не подлежащими восстановлению автомобили жителей Челябинской области — только в 1,6% страховых случаев, и Татарстана — после 1,7% аварий.
«Как правило, лидерами по уровню аварийности становятся регионы с самым большим автопарком. По итогам 2025 года Ленинградская область не входила в антирейтинг по количеству тотальных ДТП», — рассказали в компании.
В прошлом году, по данным страховщика, по этому показателю лидировала Московская область, где автомобили не подлежали восстановлению в 11% страховых случаев. В тройке лидеров были также Москва (10%) и Санкт-Петербург (5%).
В текущем году столичные автовладельцы ездят аккуратнее: в Москве с начала года только 2% ДТП привели к полной гибели авто, в Московской области было 2,4% тотальных аварий, в Санкт-Петербурге — 1,8%.