В День молодежи в Иркутске ограничат продажу алкогольной продукции

Согласно части 3 статьи 14.16 КоАП РФ продажа алкогольной продукции (включая пиво и пивные напитки) в дни запретов является административным правонарушением. В случаях несоблюдения требований размер штрафа для должностных лиц составит от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.