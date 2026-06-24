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В День молодежи в Иркутске ограничат продажу алкогольной продукции

Иркутск, НИА-Байкал — 27 июня с 8:00 до 23:00 в областном центре будет введен запрет на розничную продажу алкогольной продукции.

Источник: Freepik

Ограничения установят в соответствии с постановлением правительства региона от 14 октября 2011 года № 313-пп «Об установлении требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции».

Согласно части 3 статьи 14.16 КоАП РФ продажа алкогольной продукции (включая пиво и пивные напитки) в дни запретов является административным правонарушением. В случаях несоблюдения требований размер штрафа для должностных лиц составит от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.

Ограничение не распространяется на хозяйствующие субъекты, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции при оказании ими услуг общественного питания, сообщает пресс-служба мэрии.