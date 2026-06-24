В День молодежи в Иркутске ограничат продажу алкогольной продукции

Ограничения установят в соответствии с постановлением правительства региона от 14 октября 2011 года № 313-пп «Об установлении требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции».
Согласно части 3 статьи 14.16 КоАП РФ продажа алкогольной продукции (включая пиво и пивные напитки) в дни запретов является административным правонарушением. В случаях несоблюдения требований размер штрафа для должностных лиц составит от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.
Ограничение не распространяется на хозяйствующие субъекты, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции при оказании ими услуг общественного питания, сообщает пресс-служба мэрии.