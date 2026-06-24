Землю в Комсомольском парке Волгограда готовят для будущего просветительского центра

Согласно постановлению главы Волгограда, обсуждения проекта планировки и межевания территории пройдут с 25 июня по 8 июля текущего года. Участники обсуждений могут в этот период направлять свои предложения и замечания в письменной форме через официальный сайт администрации Волгограда или в департамент по градостроительству и архитектуре. В самом департаменте, который расположен на ул. Порт-Саида, будет организована экспозиция проектной документации. Посетители смогут оставить свои предложения в специальном журнале.