С начала года капремонт проведен в 146 многоэтажках Красноярского края

В Красноярском крае с января 2026 года отремонтировали 146 многоквартирных домов — самое большое количество объектов среди сибирских регионов. С начала года в рамках капремонта: заменили 40 лифтов в 13 домах, отремонтировали 7 фасадов, 62 крыши, 3 системы газоснабжения, 22 системы отопления, 23 системы холодного водоснабжения, 23 системы горячего водоснабжения, 38 систем электроснабжения. На текущий год в Красноярском крае запланированы не менее 862 видов капремонта в 630 многоквартирных домах. Напомним, с 2014 года, с начала действия программы капремонта, в регионе проведено более 12 тысяч видов работ в более 7,5 тысячи домов.