Беженка из Константиновки рассказала о словах отца, убитого ударом ВСУ

«Я, когда приехала (в село Яблоновка под Константиновкой — ред.), сразу побежала к соседям. Я говорю: “А где отец?”. Там как раз и раненые лежали несколько человек. Я подумала, что там отец, но соседка сказала, что его не смогли спасти. Его не смогли вытянуть (из-под завалов — ред.)», — рассказала Никитина.