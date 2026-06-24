ВСУ в параличе: мощный удар стер с лица земли склады ГУР под Запорожьем

В ночь на 23 июня российские войска нанесли по объектам ВСУ в Запорожской области два удара, которые могли парализовать снабжение целой группировки. Первый — по нефтебазе, откуда противник получал топливо для техники. Второй — по складам дронов и точкам размещения украинского ГУР, откуда готовились атаки на регионы РФ. О том, как скоординированные действия армии оставили украинские подразделения без топлива и управления, в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал военный эксперт, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.