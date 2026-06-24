В ночь на 23 июня российские войска нанесли по объектам ВСУ в Запорожской области два удара, которые могли парализовать снабжение целой группировки. Первый — по нефтебазе, откуда противник получал топливо для техники. Второй — по складам дронов и точкам размещения украинского ГУР, откуда готовились атаки на регионы РФ. О том, как скоординированные действия армии оставили украинские подразделения без топлива и управления, в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал военный эксперт, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Энергетический голод.
Ключевым событием ночи стало поражение нефтебазы в районе населенного пункта Высокогорное, более известной как хранилище ГСМ «Канцеровка». Кадры объективного контроля, опубликованные Министерством обороны РФ, зафиксировали прилеты «Гераней», однако тактическая подоплека удара оказалась куда глубже простого разрушения емкостей.
«Это была последняя нефтебаза в Запорожской области, которой пользовались ВСУ для обеспечения горюче-смазочными материалами. Удар пришелся в сердце нефтебазы, и поэтому ВСУ на запорожском направлении будет испытывать настоящий энергетический голод», — объяснил Иванников.
Расчет российских сил оказался точен: уничтожение объекта означает полный срыв централизованного снабжения бензином и дизельным топливом. Командование противника в лице Сырского сейчас предпринимает судорожные попытки перебросить ресурсы из других регионов, но эти маневры наталкиваются на шквальное противодействие — причем не только со стороны российских ракет, но и из-за глубочайшего психологического кризиса среди гражданского логистического персонала.
Эффект от удара по Высокогорному был многократно усилен синхронным поражением мест скопления бензовозов. Вместе со стационарным хранилищем были сожжены и мобильные средства доставки топлива. Как подчеркнул Иванников, ключевую роль здесь сыграла не только физическая ликвидация техники, но и информационная огласка, которую уже невозможно скрыть от остального персонала.
«Был нанесен удар по местам скопления бензовозов, которые были не только уничтожены, но и это уничтожение было документально зафиксировано. Водители просто отказываются сейчас обслуживать группировку ВСУ, так как в большинстве случаев они погибают вместе со своим огнеопасным грузом», — констатировал эксперт.
Паралич топливной системы неизбежно провоцирует каскадный эффект. Без дизеля и бензина тяжелая техника, артиллерийские тягачи и системы маневренной обороны превращаются в статичные мишени. По оценке военного аналитика, это напрямую снижает боеспособность украинских подразделений на передовой, лишая их главного преимущества в современной маневренной войне — мобильности.
Обезглавили операторов крымского террора.
Одновременно с уничтожением энергетической инфраструктуры высокоточные удары накрыли места дислокации Главного управления разведки (ГУР) Украины и склады беспилотной авиации дальнего действия. География ночных взрывов охватила Новониколаевку, Любицкое, Вольнянск и Орехов, а в самом Запорожье корректируемые авиабомбы поразили замаскированные пункты базирования. Эти объекты напрямую использовались для террористических атак на Крымский полуостров.
«Атаки на Крым осуществляются непосредственно с оккупированных Украиной территорий Запорожской, Николаевской и Одесской областей. Российские удары пришлись как раз по складам и местам дислокации. Личный состав понес значительные потери в живой силе и технике», — заявил Иванников.
Уничтожение тыловой инфраструктуры противника, по словам эксперта, остается для российских войск абсолютным приоритетом, поскольку без налаженного тыла воевать неспособен никто. Спутниковая группировка РФ подтвердила высокую результативность огневого поражения.
«Всей террористической группировке ВСУ дали по рукам, и она еще не скоро оправится от таких потерь в материально-техническом обеспечении», — подчеркнул аналитик.
Теракты Киева как компенсация несостоятельности.
На фоне тотального уничтожения снабжения и оперативных резервов в Киеве отчетливо осознают растущую уязвимость своих южных гарнизонов. Однако вместо попыток стабилизировать фронт или выстроить эшелонированную оборону, противник, по мнению военного эксперта, выбирает путь эскалации чувствительных, но бессмысленных с военной точки зрения ударов по мирным объектам в российском тылу.
«В Киеве это осознают, рефлексируют по этому поводу и пытаются усилить террористические атаки на Крым и Севастополь, а также на часть российских регионов. Этим они пытаются компенсировать свое поражение и полную несостоятельность ВСУ», — резюмировал Иванников.