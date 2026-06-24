Крупнейшие дорожные объекты года отремонтировали в Новосибирске

Также дорожные бригады обеспечили надёжную фиксацию люков и их правильное высотное положение — на уровне с проезжей частью, в некоторых местах заменили на новые. Сейчас активные работы ведутся одновременно на 16 участках, включая Бердское шоссе, улицы Кирова, Первомайскую и Красный проспект. Всего в текущем сезоне будет приведено в порядок 34 дорожных объекта и 40 пешеходных зон Новосибирска.