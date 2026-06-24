Археологи наткнулись на могилу с десятками обезглавленных скелетов

При этом черепов, за исключением нескольких фрагментов, в могиле не оказалось. Исследователи предположили, что их могли унести в другое место для в социальных или культовых целях. Состояние костей также показало, что тела не были брошены гнить, их захоронили спустя непродолжительное время после смерти.