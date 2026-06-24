Археологи наткнулись на могилу с десятками обезглавленных скелетов

Группа археологов при раскопках в Словакии обнаружила могилу возрастом около 7000 лет, в которой находились 77 обезглавленных скелетов, сообщил портал Need To Know.
Захоронение датируется периодом с 5250 по 4950 годы до нашей эры. Оно расположено в границах неолитического поселения Врабле-Вельке-Легембы на юго-западе республики. Раскопки одного из крупнейших памятников культуры линейно-ленточной керамики ведутся с 2012 года.
Исследуя часть поселения, археологи наткнулись на десятки скелетов, лежащих без головна дне рва. Череп на месте был только у одного ребёнка. Учёные, осмотревшие останки, считают, что речь шла не об актах казни. По их словам, головы от тел были отделены уже после смерти людей в рамках ритуала.
При этом черепов, за исключением нескольких фрагментов, в могиле не оказалось. Исследователи предположили, что их могли унести в другое место для в социальных или культовых целях. Состояние костей также показало, что тела не были брошены гнить, их захоронили спустя непродолжительное время после смерти.
Учёные пояснили, что интерпретировать древние обряды крайне сложно, поскольку люди тогда имели совершенно другое мировоззрение. Вместе с тем подчёркивается, что нельзя исключать, что находка может связана с каким-то отдельным конфликтом или кризисом. Специалисты сейчас изучают образцы ДНК, чтобы определить возраст, пол, происхождение и рацион людей, чьи останки находились на месте погребения.
Напомним, в октябре сообщалось, что во время раскопок кельтского памятника в графстве Дорсет на юго-западе Англии археологи обнаружили 2000-летний скелет девочки-подростка. Тело было брошено в яму, руки оказались связанными на запястьях. Специалисты считают, что она была принесена в жертву кельтским племенем Дуротригес.